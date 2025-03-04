DA STASERA FINO A VENERDI SERA SS121 CHIUSA TRA MISTERBIANCO E VALCORRENTE, ECCO LE DEVIAZIONI
Da questa sera fino a venerdi sera, la Strada Statale 121 (SS121) resterà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco-Motta Sant’Anastasia e lo svincolo Valcorrente.
La chiusura, necessaria per consentire la posa delle barriere di sicurezza, sarà in vigore dalle 20:30 alle 06:00. La conclusione dei lavori è prevista per venerdi 7° marzo alle ore 06:00 del mattino.
PERCORSI ALTERNATIVI E DISAGI AL TRAFFICO
Durante le ore di chiusura, il traffico verrà deviato sulla Strada Provinciale 13 (SP13), con possibili rallentamenti e tempi di percorrenza più lunghi, soprattutto per chi utilizza la SS121 per motivi di lavoro o emergenza.
Gli automobilisti diretti a Paternò dovranno:
- Uscire allo svincolo Motta-Misterbianco,
- Percorrere la SP13 e la Provinciale 134,
- Raggiungere la rotatoria nei pressi di Etnapolis (contrada Valcorrente),
- Reimmettersi sulla SS121 tramite la rampa di accesso.
Per chi viaggia in direzione Catania, il traffico risulta regolare, ma chi deve uscire dovrà:
- Svincolare a Valcorrente-Motta,
- Proseguire sulla Provinciale 134 e poi sulla SP13,
- Riprendere la SS121 in direzione Catania.
SITUAZIONE ATTUALE E RACCOMANDAZIONI
Si segnalano lunghe code sulla SS121 in direzione Paternò, con rallentamenti già a partire dallo svincolo Misterbianco Centro.
L’Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica, programmare in anticipo gli spostamenti e consultare gli aggiornamenti sulla viabilità per evitare ritardi.
Questi lavori, sebbene possano causare disagi, sono fondamentali per migliorare la sicurezza stradale.