DA VITTORIA AD ADRANO: POLIZIA RINTRACCIA DUE RAGAZZE IN FUGA PER AMORE

La Polizia di Stato ha rintracciato ad Adrano due minorenni che senza dire nulla alle loro famiglie si erano allontanate per raggiungere i rispettivi fidanzati, a 120 chilometri da casa.

Le due ragazze di 14 e 15 anni, entrambe di Vittoria, si erano messe in viaggio in autobus, generando non poca apprensione tra i rispettivi familiari che si erano rivolti al Commissariato di Pubblica Sicurezza della località ragusana.

Acquisite le prime informazioni è stato possibile appurare che le due amiche erano legate affettivamente a due ragazzi, maggiorenni, di Adrano; per tale ragione i poliziotti di Vittoria avevano chiesto l’intervento dei colleghi del Commissariato adranita.

Immediatamente, sono scattate le ricerche tra Adrano e Biancavilla per risalire ai familiari dei ragazzi che, subito, hanno chiesto ai rispettivi figli di mettersi in contatto con i poliziotti.

Dopo aver rintracciato telefonicamente uno dei ragazzi, la volante del Commissariato di Adrano ha individuato a Biancavilla, nella zona di via Cristoforo Colombo, la 14enne, trovata proprio in compagnia del fidanzato. Entrambi sono stati accompagnati in Commissariato per informare e tranquillizzare i familiari e per chiarire la dinamica dei fatti.

Nello stesso tempo, è stata rintracciata la 15enne che, insieme al fidanzato, si era fermata a Catania per trascorrere del tempo nel centro del capoluogo etneo, così come la stessa ha raccontato ai poliziotti dopo essersi presentata autonomamente in Commissariato.

Effettuati ulteriori accertamenti sulle condizioni di salute delle due ragazze ed escluse ipotesi di reato procedibili d’ufficio, sono state entrambe riaffidate alle loro famiglie, che hanno ringraziato i poliziotti una volta appresa con enorme sollievo la notizia del loro ritrovamento; la 15enne è stata affidata ad uno dei genitori che dopo essere stato contattato telefonicamente si è precipitato da Vittoria ad Adrano, mentre la 14enne è stata accompagnata dagli agenti di Adrano a Vittoria per essere affidata alla nonna, titolare della potestà genitoriale.