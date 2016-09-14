Dai domiciliari al carcere per evasione

E' accaduto a Ragalna

95047.it I carabinieri della Stazione di Ragalna hanno arrestato la 42enne Monica Livia Stefaniu, di origini romene, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania..

Grazie alle informative dell’Arma di Ragalna, che puntualmente hanno sanzionato le reiterate evasioni dai domiciliari della donna, i giudici hanno inasprito il regime detentivo ordinandone l’arresto ed il contestuale trasferimento nel carcere di Catania Piazza Lanza. Oltre alle evasioni le sono contestati anche i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali