Dal 13 giugno operativo il collegamento aereo Catania - Dubai

Mercoledì 13 giugno primo volo diretto Dubai-Catania con un aereo della compagnia Flydubai, low cost degli Emirates.

Lo annuncia La Sicilia sottolineando che da tempo si sollecitava un volo diretto con gli Emirati arabi, c’era anzi un progetto che riguardava Etihad e l’Emirato di Abu Dhabi, contiguo a quello di Dubai, anche perché uno sceicco della famiglia reale di Abu Dhabi aveva acquistato la Perla Jonica: ora il volo diretto si sta realizzando con Dubai.

Previsti voli giornalieri fino al 23 ottobre con un Boeing 737 di 156 posti in economy e 10 in business.

Partenza alle 13,15 da Catania Fontanarossa per arrivare a Dubai alle 21,05 calcolando le due ore di differenza di fuso orario (negli Emirati due ore avanti rispetto all’Italia).

Il volo di ritorno partirà da Dubai alle 8,10 per arrivare a Catania alle 12,15 ora locale.

L’estate 2018 di Fontanarossa vedrà collegati 31 Paesi stranieri dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia.