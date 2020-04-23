95047

DAL 4 MAGGIO RITORNANO LOTTO, SUPERENALOTTO ED EUROJACKPOT

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una determinazione direttoriale a firma del direttore Marcello Minenna, con la quale si determina il calendario della riapertura di alcuni giochi.Dal 27...

23 aprile 2020 19:00
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una determinazione direttoriale a firma del direttore Marcello Minenna, con la quale si determina il calendario della riapertura di alcuni giochi.

Dal 27 aprile – come riporta l’agenzia di stampa AGIMEG – la ripresa della raccolta dei giochi numerici 10eLotto, Million Day, Winforlife e Vincicasa.

Dal 4 maggio la ripresa dei giochi SuperEnalotto, SuperStar, Eurojackpot e Lotto tradizionale e delle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’agenzia.

Dall’11 maggio ripresa della raccolta delle scommesse su eventi sportivi, non sportivi e simulati mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento e della raccolta tramite dispositivi elettronici tipo slot machine.

 

