DAL 6 AGOSTO IL GREEN PASS OBBLIGATORIO IN RISTORANTI (AL CHIUSO), CINEMA, TEATRI, STADI E CONCERTI. NON APRONO LE DISCOTECHE

Il premier Mario Draghi parla in conferenza stampa dalla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio per illustrare le misure contenute nel nuovo decreto Covid, che ha già avuto il via libera: "L’economia è in ripresa, ma la variante Delta resta una minaccia. Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie.

L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo.

Il Green Pass non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive. Oltre la metà degli italiani ha completato il ciclo vaccinale, l'obiettivo di Figliuolo è stato superato e la pressione sugli ospedali è fortemente diminuita. L'estate è già serena per gli italiani e vogliamo che rimanga tale.

Con il Green pass gli italiani possono contare a esercitare le proprie attività e divertirsi con la garanzia di trovarsi con persone che non sono contagiose. E' una misura che dà serenità, non la toglie".

I nuovi parametri per la zona gialla

Cambiano i parametri per la zona gialla: la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Le Regioni avevano chiesto il 20% di terapie intensive, il Cts aveva dato orientamento per una soglia del 5%.

I nuovi parametri per la zona arancione e la zona rossa

Terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa. Sono questi i parametri per il cambio di colore delle regioni messi a punto in Cabina di regia.

Green Pass per ristoranti al chiuso

Il Green pass dal 5 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. La decisione sarebbe stata confermata dalla cabina di regia a Palazzo Chigi. Il certificato verde - spiegano fonti governative - non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.

Green Pass e prezzo dei tamponi

L'entrata in vigore del Green Pass sarà posticipata di due settimane affinché sia dato il tempo necessario di uniformarsi alle regole, con tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi. E per chi è in possesso del Green Pass, la quarantena sarà ridotta.

Green Pass: quando è obbligatorio

L'obbligatorietà del Green Pass sarà estesa per l'accesso ai ristoranti al chiuso, spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi.

Green Pass: quando è valido

Il Green Pass per accedere dal 5 agosto a ristoranti ed altre attività ed eventi sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal COVID nei sei mesi precedenti.

Le discoteche restano chiuse

Le discoteche resteranno chiuse. Nessun accesso, dunque, neanche per i possessori di Green Pass. La Lega in cabina di regia avrebbe insistito per l'apertura, con nuove regole.

RIASSUNO DELLE MISURE

Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre

Green pass obbligatorio dal 6 agosto per chi ha compiuto 12 anni nei ristoranti al chiuso e nei locali dove si consuma al tavolo (bar inclusi, è possibile tuttavia essere serviti al banco senza necessità di certificato).

Ristoranti e bar chiuso (al tavolo, non al banco)

Spettacoli

Stadi

Cinema

Teatri

Musei

Centri benessere

Centri Termali

Piscine

Palestre

Fiere e sagre

Sale Scommesse/ Sale gioco

Parchi Divertimenti

Congressi

Concorsi

Nuovi parametri per passaggio colore:

🟡 Si passa in zona gialla con T.I. al 10% e ricoveri al 15%

🟠 Si passa in zona arancione con T.I. al 20% e ricoveri al 30%

🔴 Si passa in zona rossa con T.I. al 30% e ricoveri al 40%

Discoteche rimangono chiuse, anche per chi ha il green pass, Draghi però chiarisce: "arrivano 20 milioni per le attività chiuse causa Covid, fondi che andranno in particolare alle discoteche"