DAL PESTAGGIO ALLA SPARATORIA ALL’AUTONOLEGGIO: SEI ARRESTI A CATANIA, VIDEO

Questa Procura Distrettuale della Repubblica ha delegato alla Polizia di Stato l’esecuzione di una misura cautelare, emessa, in data 4 luglio 2023, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tr...

Questa Procura Distrettuale della Repubblica ha delegato alla Polizia di Stato l’esecuzione di una misura cautelare, emessa, in data 4 luglio 2023, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale, nei confronti delle sottoindicate sei persone, in quanto gravemente indiziate, con differenti profili di responsabilità, allo stato degli atti e in relazione alla fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese, dei reati di tentato omicidio, porto di arma comune da sparo, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina nonché di ricettazione:

MUSUMECI Salvatore, inteso “Turi a mina” (classe ’72), custodia cautelare in carcere

BALSAMO Giovanni (classe ’01), arresti domiciliari

MICALE Giuseppe (classe ’93), arresti domiciliari

MICALE Rosario (classe ’64), arresti domiciliari

MUSUMECI Sebastiana (classe ’78), arresti domiciliari

SAITTA Concetta Jessica Rita (classe ’97), arresti domiciliari.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso all’esito di indagini di tipo tradizionale, coordinate da questa Procura e svolte dalla Squadra Mobile – Sezione Reati contro la persona, sessuali e in danno di minori, ed ha tratto spunto da un fatto delittuoso verificatosi il decorso 27 maggio, in via Negrelli, presso un esercizio commerciale di noleggio di veicoli, riconducibile all’esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco indirizzati verso quella struttura .

Già dalle primissime attività di indagine, non solo si rinvenivano sui luoghi dei bossoli esplosi, ma si rilevavano anche diversi fori d’entrata di colpi di arma da fuoco sul muro, sulla porta delimitante la zona adibita al pubblico e sulla porta del bagno e si repertavano, al contempo, due cartucce calibro 7,65 ed occultata sotto un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale predetto, una pistola Beretta mod. 84-F calibro 9 short con matricola abrasa, come tale arma clandestina ,munita di colpo in canna e con annesso caricatore contenente quattro cartucce.

I successivi approfondimenti eseguiti incrociando i dati cognitivi derivanti dalle escussioni testimoniali con quelli desumibili dalla disamina dei sistemi di video sorveglianza, interni ed esterni al citato autonoleggio, hanno poi permesso di ricostruire quanto sarebbe verosimilmente accaduto e quindi :