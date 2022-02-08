DALL'11 FEBBRAIO VIA LE MASCHERINE ALL'APERTO IN TUTTA ITALIA

«In arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall’11 di febbraio»....

«In arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall’11 di febbraio». Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. «Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani», ha aggiunto.

L’ordinanza sulle mascherine da tenere all’aperto in zona bianca e in scadenza il 10 febbraio non verrà sicuramente prorogata", ha sottolineato Costa, aggiungendo che "dall’11 di febbraio toglieremo le mascherine".

Il dubbio era se questa novità dovesse riguardare solo la zona bianca o anche le gialle e arancione: "Direi che già oggi non vedo grandi differenze tra zone gialle e arancioni perchè i contagi sono in calo e la campagna vaccinale va molto bene. Bisogna dare un segnale positivo ai cittadini», aveva aggiunto Costa.

Poi qualche ora dopo la conferma: "Le mascherine saranno tolte su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore".

OBBLIGO AL CHIUSO

Rimane l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso, sia pur con regole diverse.

In occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e di musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto vanno indossate le Ffp2.

Su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza vanno indossate le Ffp2.

Su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale vanno indossate le Ffp2.

DISCOTECHE

Dal giorno in cui si potrà stare senza mascherina all’aperto, si potrà anche tornare a ballare. Ma anche in questo caso ci sono regole che andranno rispettate.

Potrà entrare nei locali al chiuso e all’aperto solo chi ha il green pass rafforzato.

Se la discoteca è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina, tranne quando si sta in pista a ballare.

Da venerdì nelle discoteche all’aperto si potrà stare invece senza mascherina. Il limite di capienza di tutti i locali da ballo non può essere superiore al 75% all’aperto e al 50% al chiuso, rispetto a quella massima autorizzata.

IL GREEN PASS

Da ieri il green pass ha scadenze diverse.

Chi ha avuto il Covid e poi ha ricevuto due dosi di vaccino, ha il green pass che vale sei mesi dall’ultima somministrazione.

Chi ha ricevuto due dosi e poi ha avuto il Covid, ha il green pass senza scadenza.

Chi ha ricevuto tre dosi, ha il green pass senza scadenza.

Chi ha ricevuto due dosi, se non fa la terza dose ha il green pass che vale sei mesi dall’ultima somministrazione.

GLI STADI

Attualmente la capienza negli stadi è ridotta. Si può stare negli impianti all’aperto con una capienza del 50% rispetto a quella massima consentita e del 35% in quelli al chiuso. Nei prossimi giorni è possibile che anche questa regola venga rivista e che si arrivi a un ampliamento della capienza massima consentita.

STATO DI EMERGERZA

Il 31 marzo scade lo stato di emergenza. Se, come sta avvenendo in questi giorni, la curva epidemiologica continuerà a scendere, è possibile che si decida di non prorogarlo. In questo caso la campagna vaccinale sarebbe gestita seguendo le procedure ordinarie, probabilmente con la gestione affidata direttamente alla Protezione civile.

È possibile che il green pass per accedere nei luoghi dello spettacolo, per svolgere attività sportiva al chiuso e per entrare nei negozi venga comunque mantenuto almeno fino al 15 giugno, quando è prevista la scadenza dell’obbligo vaccinale ora imposto ai cittadini dai 50 anni in su.

Se non sarà rinnovato lo stato di emergenza cambieranno invece le regole dello smart working e le aziende private dovranno ridiscutere gli accordi interni per il ritorno in presenza dei lavoratori.