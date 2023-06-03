DALLA LOMBARIA ALLA SICILIA A PIEDI PER RIVEDERE GLI AMICI IN PAESE
Nell'era delle comunicazioni veloci e delle video call ha voglia di vedere gli amici e, per una sfida, soprattutto con se stesso, è partito a piedi da Vigevano, in provincia di Pavia, per andare a trovare dalla Lombardia gli amici nel suo paese natale in Sicilia, a Ficarra, nel Messinese.
Protagonista della singolare impresa, all'insegna di uno stile di vita slow, è un pensionato di 61 anni, Turi Mantione: con uno zaino di dodici chili ha percorso 1.720 km in 60 giorni, dormendo dove capitava e caricando il suo cellulare con un pannello solare piazzato su un cappello.
Una volta arrivato finalmente a Ficarra il pensionato, stanco ma felice, ha festeggiato nel bar del paese con gli amici che lo hanno accolto complimentandosi con lui per l'impresa.
(ANSA).