DALLE 23 FINO ALLE ORE 4 CHIUSO LO SVINCOLO MISTERBIANCO DELLA TANGENZIELE IN DIREZIONE SIRACUSA

Questa notte, in fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 4 del mattino, allo svincolo di Misterbianco della Tangenziale Ovest di Catania sarà chiusa la rampa di ingresso in direzione Siracusa.

Il provvedimento è necessario per consentire la sostituzione di barriere di sicurezza incidentate.

Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

