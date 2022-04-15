DAMIANO CARUSO VINCE IL GIRO DI SICILIA CONQUISTANDO L'ULTIMA TAPPA DELLA CORSA

Damiano Caruso (Nazionale Italiana) ha vinto Il Giro di Sicilia Eolo.Al secondo e terzo posto in classifica generale si sono classificati rispettivamente Jefferson Cepeda (Drone Hopper - Androni Gioca...

Damiano Caruso (Nazionale Italiana) ha vinto Il Giro di Sicilia Eolo.

Al secondo e terzo posto in classifica generale si sono classificati rispettivamente Jefferson Cepeda (Drone Hopper - Androni Giocattoli) e Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux)

Damiano Caruso (Nazionale Italiana) ha vinto la quarta ed ultima tappa de Il Giro di Sicilia Eolo, la Ragalna – Etna (Piano Provenzana), di 140 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) e Jefferson Cepeda (Drone Hopper - Androni Giocattoli).

CLASSIFICA GENERALE

1 - Damiano Caruso (Nazionale Italiana)

2 - Jefferson Cepeda (Drone Hopper - Androni Giocattoli) a 29”

3 - Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) s.t.

LE MAGLIE

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da GOBIK.

Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale, sponsorizzata Regione Siciliana - Damiano Caruso (Nazionale Italiana)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, dedicata al Made in Italy - Damiano Caruso (Nazionale Italiana)

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Enel Green Power - Stefano Gandin (Team Corratec)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - Jefferson Cepeda (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

RISULTATO DI TAPPA

1 - Damiano Caruso (Nazionale Italiana) - 140 km in 4h01'47", media 34.742 km/h

2 - Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) a 5".

3 - Jefferson Cepeda (Drone Hopper - Androni Giocattoli) a 10"

DICHIARAZIONI

Il vincitore de Il Giro di Sicilia Eolo 2022, nonchè della frazione finale, Damiano Caruso subito dopo l'arrivo ha dichiarato: "Sono felicissimo di aver vinto qua nella mia regione, oltretutto vestendo la maglia della Nazionale Italiana. Voglio ringraziare il mio team per avermi permesso di correre qua e la Federazione Ciclistica Italiana per avermi supportato al meglio. Mi sono preparato bene nelle ultime settimane per questo obiettivo e ho raccolto ciò che avevo seminato".