DANIELE MOTTA NON SI RICANDIDERA’ A SINDACO DI BELPASSO. CARLO CAPUTO ANNUNCIA LA SUA CORSA ALLE COMUNALI

Daniele Motta non si ricandiderà a sindaco di Belpasso. Il primo cittadino, a sei mesi dalle elezioni comunali, annuncia ufficialmente la sua non candidatura bis.Carlo Caputo, già sindaco di Belpasso...

Daniele Motta non si ricandiderà a sindaco di Belpasso. Il primo cittadino, a sei mesi dalle elezioni comunali, annuncia ufficialmente la sua non candidatura bis.

Carlo Caputo, già sindaco di Belpasso dal 2013 al 2018 e attuale presidente del Parco dell’Etna, concorrerà nuovamente alla carica di sindaco del Comune belpassese.

Lo annunciano, in questo comunicato congiunto, i due esponenti della coalizione di maggioranza.

L’amicizia prima della politica, il rispetto reciproco piuttosto che le mire personali. Su questi principi sono giunti alla decisione Motta e Caputo, al termine di un periodo di confronti e riflessioni.

La collaborazione fra i due esponenti politici etnei ha radici lunghe e ben piantate e così sarà anche nel prossimo futuro.

“Non ho chiesto io di candidarmi la prima volta – dichiara Daniele Motta - ma ho accettato l’onore per il bene comune. L’ho fatto con senso di responsabilità e spirito di servizio, e lo rifarei. Ma…perché forzare le proprie attitudini? Perché non ascoltare i sommessi messaggi della famiglia che ti vorrebbe più presente? Perché non dedicare più tempo al volontariato e a tutte quelle attività che amo fare? È stato un onore servire la mia comunità, continuerò a farlo per tutta la vita, ma non da sindaco, onorando però fino all’ultimo secondo questo mio mandato. Continuerò, altresì, a supportare il gruppo e Carlo Caputo perché il progetto di crescita per Belpasso deve proseguire”.

“Nel 2013 nacque un gruppo che rappresentò un ricambio generazionale nella politica belpassese –dichiara Carlo Caputo- dieci anni fa toccò a me impegnarmi direttamente mentre, cinque anni fa decisi, per l’impossibilità di rinnovare quella dedizione alla città, di non ricandidarmi e di proseguire il percorso politico e amministrativo intrapreso scegliendo, in una visione di gruppo, Daniele Motta. Oggi, ripropongo il mio personale impegno per riprendere la corsa e raggiungere ancora nuovi obiettivi per la mia città. Lo faccio con lo spirito di sempre e con la determinazione che mi contraddistingue sperando che i miei concittadini possano ridarmi la fiducia di allora. In tempi difficili, troviamo una sintesi ed esprimiamo con tutte le nostre forze un nuovo ma autentico e collaudato progetto per Belpasso”.

“Più di dieci anni fa – ha detto l’on. le Giuseppe Zitelli – abbiamo costituito il nostro gruppo. Oggi siamo ancora noi, non ci siamo mai lasciati per correre dietro ad ambizioni personali, piuttosto siamo rimasti compatti e concentrati sulla logica del lavoro, del fare e del realizzare. Daniele ha svolto un lavoro incredibile in tempi eccezionalmente bui. Il Covid e le varie emergenze hanno ‘congelato’ almeno due anni della sua sindacatura.

Eppure Daniele ha ottenuto finanziamenti per milioni di euro con innumerevoli progetti avviati, molti dei quali si completeranno necessariamente nel prossimo quinquennio. Per questo è importante che venga data a Belpasso una continuità in termini di azioni e di pensiero e questo, ne siamo certi, avverrà bene con Carlo Caputo.”