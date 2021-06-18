DANIMARCA, ERIKSEN DIMESSO DOPO L'OPERAZIONE: "GRAZIE A TUTTI PER I MESSAGGI, STO BENE"
Christian Eriksen è stato dimesso oggi dall'ospedale Ringhospitalet dopo l'intervento, che ha avuto pieno successo, a cui si è sottoposto ieri.
Christian Eriksen ha lasciato l'ospedale e può fare ritorno a casa.
Lo rende noto la Federcalcio danese in un breve comunicato nel quale si precisa che il centrocampista dell'Inter, dopo il malore che lo aveva colto in campo lo scorso 12 giugno durante il primo tempo di Danimarca-Finlandia, si è "sottoposto con successo all'operazione ed è stato dimesso dal Rigshospitalet". Eriksen - si legge ancora - "è anche passato a salutare la squadra nel ritiro di Helsingor e da lì tornerà a casa per stare con la sua famiglia".
È stato davvero bello vedere i ragazzi dopo la fantastica partita che hanno giocato ieri sera
Ovviamente, sarò a tifare per loro lunedì per la sfida contro la Russia".
Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1
— DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021