DANIMARCA, ERIKSEN DIMESSO DOPO L'OPERAZIONE: "GRAZIE A TUTTI PER I MESSAGGI, STO BENE"

Christian Eriksen è stato dimesso oggi dall'ospedale Ringhospitalet dopo l'intervento, che ha avuto pieno successo, a cui si è sottoposto ieri.Christian Eriksen ha lasciato l'ospedale e può fare ritor...

A cura di Redazione 18 giugno 2021 20:16

