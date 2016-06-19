"Danno fuoco ai gatti per incendiare i boschi"

L'intervista shock del presidente del Parco dei Nebrodi al Corsera

95047.it “Cinquecento fuochi non si innescano per autocombustione. Aspettavano lo scirocco”. Ma trovare i responsabili non sarà facile, “perché usano tecniche efferate. Usano gli animali come piromani. Danno fuoco ai gatti che correndo incendiano tutti i cespugli che toccano”.

Lo afferma Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi, che in un’intervista al Corriere della Sera annuncia:

“Ci costituiremo parte civile nei processi ai piromani”. Antoci si dice convinto che tra i piromani ci siano anche i suoi nemici, “perché la mafia dei pascoli faceva affari d’oro che abbiamo mandato all’aria. Loro prendevano i terreni del demanio in affitto e poi incassavano i contributi europei guadagnandoci il 2.000%. Tra il 2007 e il 2013 sono stati stanziati 3 miliardi di euro”, spiega. “Con il nostro protocollo di legalità non possono più prenderli e a chi li aveva sono stati tolti. Non è abbastanza per dare fuoco a zone meravigliose?”.