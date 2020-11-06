DATI DEL 06 NOVEMBRE: 1423 NUOVI POSITIVI E 34 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 16.30 di oggi, venerdì 6 novembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.423 con 9.525 i tamponi effettuati, il totale da inizio epidemia sale così a 28.825
Aumentano i deceduti che sono 34 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 628.
Con i nuovi casi salgono a 19.513 gli attuali positivi. Di questi 1.316 sono i ricoverati: 1.157 in regime ordinario e 159 in terapia intensiva nove ricoverati in piu' rispetto a ieri.
I DATI PER PROVINCIA
- PALERMO 321
- CATANIA 292
- RAGUSA 292
- MESSINA 157
- TRAPANI 121
- SIRACUSA 91
- AGRIGENTO 62
- CALTANISSETTA 47
- ENNA 40
DATI ITALIA
Sono 37.809 i nuovi casi di coronavirus in Italia oggi, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 446 morti, che portano il totale a 40.638 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia..
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 37.809 contagiati
• 446 morti
• 10586 guariti
+124 terapie intensive | +749 ricoveri
234.245 tamponi
Tasso di positività: 16,1% (+0,4%)