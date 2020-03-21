DATI ITALIA: DATI ITALIA, POSITIVI 42.681 (+4.821), MORTI 4.825 (+793), IN SICILIA 458 POSITIVI

Sono 42.681 i contagiati da Coronavirus in Italia, ben 4.821 più di ieri. I guariti 6.072, ovvero 943 in un giorno. Le vittime sono 793 in più, totale 4.825. Ricoverati in terapia intensiva 2.857, ovv...

Sono 42.681 i contagiati da Coronavirus in Italia, ben 4.821 più di ieri. I guariti 6.072, ovvero 943 in un giorno. Le vittime sono 793 in più, totale 4.825. Ricoverati in terapia intensiva 2.857, ovvero 202 in più in 24 ore. Questi i numeri dell'emergenza comunicati oggi dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 42.681 (+4.821)

• morti: 4.825 (+793)

• guariti: 6.072 (+943)

TOTALE CASI: 53.578 (+6.557)

DATI SICILIA

In Sicilia vi sono 458 casi positivi di coronavirus (79 più di ieri). Lo dice la Regione siciliana. Risultano ricoverati 254 pazienti (27 a Palermo, 118 a Catania, 40 a Messina, 1 ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 19 a Siracusa e 12 a Trapani) di cui 48 in terapia intensiva, mentre 204 sono in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 6 deceduti (1 a Caltanissetta e Siracusa, 2 a Catania ed Enna). Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.883. Di questi sono risultati positivi 490.