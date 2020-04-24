DATI ITALIA: I CONTAGI RISALGONO, CALANO I MORTI. QUASI TREMILA I GUARITI

Quasi 26mila morti in Italia per coronavirus. I decessi, secondo i dati della Protezione Civile, sono 25969. Rispetto a ieri sono state registrate altre 420 vittime. I casi attualmente positivi sono 1...

Quasi 26mila morti in Italia per coronavirus. I decessi, secondo i dati della Protezione Civile, sono 25969. Rispetto a ieri sono state registrate altre 420 vittime. I casi attualmente positivi sono 106527, vale a dire 321 in meno di ieri. I guariti in totale sono 60498, con un incremento di 2922 unità nelle ultime 24 ore. Scende il numero dei pazienti ricoverati: ora sono 22068, con un calo di 803. Diminuiscono anche quelli in terapia intensiva, sono 2173 (-94). In isolamento domiciliare 82286 persone.

Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 192.994 (+3.021)

di cui 106.527 attuali (-321)

• DECEDUTI: 25.969 (+420)

• GUARITI: 60.498 (+2.922)

DATI SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 24 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 65.165 (+3.015 rispetto a ieri), su 63.626 persone: di queste sono risultate positive 2.981 (+55), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.320 (+19), 443 sono guarite (+31) e 218 decedute (+5).

Degli attuali 2.320 positivi, 493 pazienti (-17) sono ricoverati - di cui 32 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.827 (+36) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.