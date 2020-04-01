DATI SICILIA 1.544 PERSONE POSITIVE (+52) E 88 DECEDUTI (+7).

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 1 aprile), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'U...

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 1 aprile), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 16.836.

Di questi sono risultati positivi 1.718 (+71 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.544 persone (+52).

Sono ricoverati 568 pazienti (-7 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (0), mentre 976 (+59) sono in isolamento domiciliare, 86 guariti (+12) e 88 deceduti (+7).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.