DATO ITALIA: SALGONO A 7985 I MALATI +1598 RISPETTO A IERI, 463 SONO I MORTI, 97 PIÙ DI IERI

Sono 7.985 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a domenica, 463 sono i morti in Italia, 97 più di ieri, 724 le persone guarite dal coronavirus in Italia, 102 in più di ieri.

Quanto ai malati in terapia intensiva, ha specificato Borrelli, sono 733, 83 in più rispetto a ieri.

Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione civile delle ore 18.00.

In tutta l'Europa i morti per il coronavirus hanno superato i 500 casi dopo il nuovo aggiornamento dei dati sui decessi giornalieri in Italia.

Il commissario ha poi fatto sapere che sono state consegnate in tutto il paese circa un milione di mascherine protettive, centomila delle quali sono state fornite agli impianti penitenziari. Poco prima il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, presente alla conferenza stampa, ha annunciato la chiusura degli impianti sciistici

DATI SICILIA

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (lunedì 9 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. In totale sono 54 i pazienti, di cui 19 ricoverati (uno in terapia intensiva per precauzione), 34 in isolamento domiciliare e uno guarito, come già comunicato ieri: Agrigento, 11; Catania, 27; Enna, 1; Messina, 2; Palermo, 10; Ragusa, 1; Siracusa, 2.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.“