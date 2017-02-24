Decathlon richiama il monopattino a rischio rottura
Manubrio a rischio rottura. Per questo Decathlon ha ritirato il monopattino Oxelo Town 7 Ef e Town 9 Ef.
I modelli sono contrassegnati dai codici 1601179, 1601289, 1601181, 591725, 591760, 1601182, 1607701 e 591766 e sono stati venduti dal 1° gennaio 2012 e il 15 settembre 2016.
Come fare il controllo
L’invito ai consumatori, dunque, è quello di rivolgersi ai laboratori dei punti vendita Decathlon presentando la pubblicato sul sito dell’azienda per un controllo tecnico gratuito. Maggiori informazioni si possono avere al numero 199.15.58.05 (chiamata gratuita da telefono fisso) dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20.