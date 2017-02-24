Decathlon richiama il monopattino a rischio rottura

Manubrio a rischio rottura. Per questo Decathlon ha ritirato il monopattino Oxelo Town 7 Ef e Town 9 Ef.I modelli sono contrassegnati dai codici 1601179, 1601289, 1601181, 591725, 591760, 1601182, 160...

A cura di Redazione 24 febbraio 2017 20:00

