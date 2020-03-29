DECEDUTA LA DONNA ARRIVATA DA PAVIA TRA POLEMICHE E INSULTI

E’ deceduta questa notte all’ospedale Maggiore di Modica, la donna di 73 anni arrivata da Pavia nei giorni scorsi. Si tratta del secondo decesso (in meno di 24 ore) da coronavirus, registrato in provi...

E’ deceduta questa notte all’ospedale Maggiore di Modica, la donna di 73 anni arrivata da Pavia nei giorni scorsi. Si tratta del secondo decesso (in meno di 24 ore) da coronavirus, registrato in provincia di Ragusa.

La signora deceduta è stata al centro di feroci polemiche dopo il video pubblicato dal sindaco Abbate il quale denunciava l’arrivo della donna a Modica dopo che la stessa ha preso due voli senza essere controllata (il sindaco ne ha parlato anche nel programma di Barbara D’Urso).

Successivamente i familiari della donna hanno smentito il racconto del primo cittadino modicano. Il figlio della signora ha precisato che non è vero che la donna avesse la febbre quando ha viaggiato, domenica mattina, da Pavia (con volo Milano-Roma-Catania) a Modica dove è giunta in taxi dall’aeroporto ‘Bellini’, e non è vero che avesse eluso le norme relative all’obbligo di registrazione in casi del genere.

Oggi, però, non è il giorno delle polemiche….