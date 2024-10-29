DEFUNTI, A CATANIA ZONA DEL CIMITERO INTERDETTA AL TRAFFICO PER TRE GIORNI

In occasione della Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale ha predisposto, per i giorni 1, 2 e 3 novembre, un piano di circolazione nella zona del cimitero di via Acquicella al fine di...

In occasione della Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale ha predisposto, per i giorni 1, 2 e 3 novembre, un piano di circolazione nella zona del cimitero di via Acquicella al fine di meglio regolamentare l’accesso al Camposanto, le cui strade d’ accesso saranno chiuse al traffico. Il Cimitero rimarrà aperto dalle ore 7 alle 17. Le confraternite, invece, rimarranno aperte venerdì 1 e sabato 2 novembre dalle ore 8,00 alle 17; domenica 3 novembre solo dalle ore 8 alle 12.

Una larga zona sarà interdetta per tre giorni consecutivi al traffico veicolare con il divieto di transito, per tutti i veicoli. La pedonalizzazione riguarderà le seguenti strade: viale Della Regione, nel tratto da via Calliope a via Acquicella; via Acquicella, primo varco (nord), eccetto i taxi.

Sono sospesi, inoltre, tutti i permessi per l’ingresso veicolare nell’Area Pedonale del cimitero di via Acquicella; gli ingressi per i veicoli destinati al trasporto degli invalidi e dei mezzi per accompagnare persone non in grado di deambulare, saranno consentiti dalle ore 14:00 alla chiusura del cimitero, con le seguenti modalità: - se l’invalido è possessore di patente speciale è consentito solo l’ingresso dello stesso e nel caso di non guidatore, con un solo accompagnatore conducente del veicolo. Quattro autovetture del Comune saranno a disposizione per accompagnare i disabili dentro il Cimitero. L’Amts dal canto suo potenzierà i bus navetta interni e le frequenze delle linee dirette al Cimitero di via Acquicella con l’aggiunta di altre linee con percorsi speciali per la commemorazione dei defunti.

Infine, gli ingressi dei mezzi destinati ai trasporti funebri con ingresso da via Acquicella e in uscita da via Del Divino Amore, saranno consentiti esclusivamente sabato 2 novembre 2024, dalle ore 16:30 alla chiusura del cimitero. Tutta la zona verrà presidiata da operatori della Polizia Locale, con il supporto di personale comunale e dei volontari della protezione civile, oltre agli operatori del 118 per eventuali emergenze.

Infine, in tutta la zona interna ed esterna al cimitero monumentale di via Acquicella nelle scorse settimane, con il coordinamento degli assessori Petralia e Pesce, è stata oggetto di lavori di sistemazione manutentiva con il ripristino del sistema idraulico delle fontanelle, degli impianti elettrici delle lampade votive nei loculi, di potatura e sistemazione del verde ma anche di ripulitura complessiva dei vialetti del complesso cimiteriale.