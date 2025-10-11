Paternò: grazie alla collaborazione tra cittadini e amministrazione ripulita via Condorelli

PATERNÒ – Ogni tanto arrivano anche buone notizie. Dopo anni di segnalazioni e degrado, via Condorelli — traversa che si immette su via Vittorio Emanuele — è stata finalmente ripulita e rimessa in sic...

PATERNÒ – Ogni tanto arrivano anche buone notizie. Dopo anni di segnalazioni e degrado, via Condorelli — traversa che si immette su via Vittorio Emanuele — è stata finalmente ripulita e rimessa in sicurezza.

L’intervento è arrivato a pochi settimane dalla denuncia pubblicata su 95047.it, in cui i residenti avevano raccontato una situazione igienico-sanitaria ormai fuori controllo: sporcizia diffusa, escrementi umani lasciati sulle scale, rifiuti che attiravano topi e blatte.

A farsi portavoce del disagio era stata Antonella Raciti, che aveva lanciato un appello disperato: «Speriamo che con voi di 95047.it forse qualcosa si muova».

L’amministrazione comunale ha comunicato che dopo tre giorni di lavoro l’intera area è stata ripulita, rimuovendo rifiuti, sterpaglie e residui organici. Un intervento non semplice, data la natura privata del vicolo, ma necessario per garantire decoro e tutela della salute pubblica.

Questa vicenda dimostra che la sinergia tra cittadini, stampa e amministrazione può funzionare: grazie alla segnalazione dei residenti e all’attenzione delle istituzioni, un problema che sembrava irrisolvibile ha trovato una risposta concreta.

Ora l’auspicio dei residenti è che la situazione resti sotto controllo e che la zona non torni a essere abbandonata al degrado.