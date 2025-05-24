Degrado in via Giovanni Verga a Paternò: cittadini esasperati, "Non si può più passare"

Paternò – Una situazione di abbandono e degrado che solleva preoccupazioni tra i residenti. È quanto emerge da una segnalazione giunta alla nostra redazione attraverso il servizio “Lo dico a 95047”, c...

Paternò – Una situazione di abbandono e degrado che solleva preoccupazioni tra i residenti. È quanto emerge da una segnalazione giunta alla nostra redazione attraverso il servizio “Lo dico a 95047”, che denuncia le gravi condizioni in cui versa via Giovanni Verga, una delle arterie urbane di passaggio della città.

«In via Giovanni Verga non si può più passare – scrive un cittadino – è una strada di transito, ma sembra completamente abbandonata. Si trova di tutto, persino vestiti gettati per terra. L’erba è talmente alta da superare le persone. È una vergogna».

Un grido d’allarme che ben fotografa una realtà sotto gli occhi di tutti: marciapiedi invasi dalle erbacce, sporcizia diffusa, incuria generalizzata. Una condizione che non solo danneggia il decoro urbano, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la sicurezza e la salute dei cittadini, costretti a convivere quotidianamente con l’abbandono.

Molti residenti e pendolari segnalano l’assenza di interventi regolari di pulizia e manutenzione, invocando un’azione immediata da parte delle autorità competenti. In particolare, si chiede alla società Dusty – responsabile, secondo contratto, dello scerbamento lungo i bordi dei marciapiedi – di intervenire tempestivamente per ristabilire condizioni accettabili.

La segnalazione è stata inoltrata agli uffici di competenza del Comune di Paternò, guidato dall’assessore Faranda, affinché vengano avviate le verifiche del caso e pianificati interventi risolutivi.

Il nostro giornale si unisce all’appello dei cittadini: la cura del verde pubblico e la pulizia delle strade non sono semplici dettagli estetici, ma elementi fondamentali per garantire vivibilità, sicurezza e rispetto per l’ambiente urbano.