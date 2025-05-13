DEGRADO IN VIA IMPALLOMENI A PATERNÒ: "STRADA DIMENTICATA DA ANNI, CHIEDIAMO UN INTERVENTO URGENTE"

Paternò – È un grido d’aiuto quello che arriva da un residente di via Impallomeni, una traversa della centralissima via G.B. Nicolosi, che denuncia le condizioni di assoluto abbandono in cui versa la...

Paternò – È un grido d’aiuto quello che arriva da un residente di via Impallomeni, una traversa della centralissima via G.B. Nicolosi, che denuncia le condizioni di assoluto abbandono in cui versa la strada da anni.

"Buonasera, sono un cittadino che vive in via Impallomeni, una strada dimenticata da tutti. È piena di buche, escrementi di colombe e un odore insopportabile che rende difficile anche solo affacciarsi alla finestra", scrive il residente in una segnalazione corredata da foto che documentano lo stato di degrado.

Particolarmente grave è la presenza, ben visibile negli scatti, di una gatta morta da almeno tre giorni, lasciata in mezzo alla strada nonostante le ripetute segnalazioni agli enti competenti.

Una situazione che si aggiunge a quella della spazzatura accumulata, tanto da impedire al cittadino di utilizzare il secondo ingresso della sua abitazione.

"Abbiamo più volte segnalato la situazione al Comune e ad altri enti, ma non è mai arrivata una risposta concreta. Per fortuna noi residenti, quando possiamo, cerchiamo di sistemare un po' come possiamo, ma non basta", spiega.

Il cittadino ammette che parte del problema è dovuto anche all'inciviltà di alcuni: "È ovvio che la colpa è anche nostra, dei cittadini che non rispettano le regole. Ma chiediamo aiuto: se attraverso di voi possiamo ottenere almeno un intervento delle autorità, sarebbe già qualcosa."

L’appello è chiaro: servono controlli, manutenzione e soprattutto la presenza delle istituzioni. I residenti non chiedono miracoli, ma semplicemente di non essere lasciati soli.