Degrado segnalato alla Scala Vecchia: “Piazza frequentata da bambini e anziani lasciata nell’abbandono”

Ancora una segnalazione da parte di un cittadino che punta l’attenzione sulle condizioni di degrado in una delle aree pubbliche del territorio di Paternò.

Nel mirino questa volta una piazza della zona Scala Vecchia, area particolarmente frequentata da famiglie, bambini e anziani, dove – secondo quanto riferito – sarebbero presenti condizioni di scarsa manutenzione e situazioni che creano disagio ai residenti.

A documentare tutto anche un video inviato alla redazione, nel quale si notano criticità che, secondo chi segnala, meriterebbero un intervento di pulizia e sistemazione.

“È una zona frequentata quotidianamente da bambini e persone anziane – racconta il cittadino – ma purtroppo viene lasciata nel degrado”.

La segnalazione riaccende così il tema della manutenzione degli spazi pubblici nei quartieri cittadini, soprattutto nelle aree destinate alla socialità e alla permanenza delle famiglie.

I residenti chiedono eventuali controlli e interventi per riportare decoro nella piazza ed evitare ulteriori disagi.