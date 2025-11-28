Delia Buglisi in finale a X Factor 2025: l’orgoglio di Paternò vola a Napoli

L’intera comunità di Paternò può dirlo a gran voce: la nostra Delia Buglisi vola dritta nella finalissima di X Factor 2025, portando sul palco nazionale non solo il suo talento, ma l’anima e l’orgogli...

L’intera comunità di Paternò può dirlo a gran voce: la nostra Delia Buglisi vola dritta nella finalissima di X Factor 2025, portando sul palco nazionale non solo il suo talento, ma l’anima e l’orgoglio della nostra città.

È una Sicilia protagonista quella che approda all’atto conclusivo del talent più seguito d’Italia: in finale ci saranno infatti Rob, giovane artista di Trecastagni, e Delia Buglisi, talento paternese che nelle ultime settimane sta letteralmente conquistando pubblico, tv e radio.

Delia sta vivendo un momento straordinario: il suo inedito “Sicilia Bedda” è diventato uno dei brani più apprezzati e discussi dell’edizione, trasformandola in una delle concorrenti più seguite.

Un tributo moderno alla nostra terra, un brano che profuma di Sicilia e che ha portato il nome di Paternò sui palchi di tutta Italia.

La puntata del 27 novembre è stata un vero trionfo: dopo una serata ricca di tensione, performance curate e scelte musicali audaci, Delia ha emozionato tutti con la sua interpretazione di “Sei bellissima” di Loredana Bertè, una cover intensa che ha esaltato la sua voce e il suo stile.

Al termine della serata, Giorgia ha annunciato l’ingresso in finale proprio di Delia e di PierC, tra l’entusiasmo del pubblico.

Rob conquista il pubblico, Delia conquista il cuore della Sicilia

Se Rob ha ottenuto il maggior numero di voti della serata, diventando la prima finalista ufficiale, Delia ha confermato di essere uno dei volti più amati di questa edizione.

Tra grinta, emozione e una presenza scenica ormai da professionista, la giovane paternese continua a stupire puntata dopo puntata.

A completare il quartetto dei finalisti ci saranno anche PierC ed eroCaddeo, quest’ultimo vincitore del ballottaggio con Tomasi.

La finalissima di Napoli

La finale di X Factor 2025 si terrà ancora una volta nella suggestiva Piazza del Plebiscito, a Napoli.

Un evento che si preannuncia spettacolare, con Laura Pausini come super ospite e con la conduzione di Giorgia.

Sul palco saliranno i quattro finalisti: Delia Buglisi, Rob – anche lei siciliana, originaria di Trecastagni in provincia di Catania – PierC ed eroCaddeo, che saranno giudicati da Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani.

Per Delia sarà la prova decisiva, quella che potrà consacrarla definitivamente.

Paternò tifa per Delia

Comunque vada, è già una vittoria per Paternò.

Ma il 4 dicembre tutti gli occhi saranno su di lei, pronti a sostenerla nell’ultima, emozionante sfida.

