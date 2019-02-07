DELITTO DI COGNE, ANNAMARIA FRANZONI LIBERA: HA SCONTATO PENA

Annamaria Franzoni è tornata libera. La mamma che fu condannata per l'omicidio del figlio Samuele Lorenzi a Cogne ha finito di scontare la sua pena. "Il raggiungimento del fine pena - spiega all'Adnkr...

Annamaria Franzoni è tornata libera. La mamma che fu condannata per l'omicidio del figlio Samuele Lorenzi a Cogne ha finito di scontare la sua pena. "Il raggiungimento del fine pena - spiega all'Adnkronos il legale di Annamaria Franzoni, Paola Savio - non deve suscitare stupore. Si tratta di un calcolo matematico frutto di aver usufruito dei benefici penitenziari di legge che prevedono 45 giorni di sconto di pena ogni semestre di detenzione patito". Dal 2014 Franzoni si trovava ai domiciliari.

"E' finita una storia giudiziaria che la mia cliente ha sempre vissuto nel rispetto delle regole pur professando sempre la propria innocenza", ha deto Paola Savio, legale di Franzoni, commentando all'Adnkronos la notizia. "E' tornata libera già da un po' - aggiunge l'avvocato - Ora la signora Annamaria spera di cadere nell'oblio non solo per se stessa ma anche per la sua famiglia e io mi auguro di tutto cuore che questo possa avvenire", conclude.