DEMOCRAZIA PARTECIPATA A PATERNÒ: 9 PROGETTI IN LIZZA PER 22.000 EURO, VOTAZIONI APERTE FINO AL 19 DICEMBRE

Fino al 19 dicembre si svolgerà la fase di votazione del processo di democrazia partecipata 2024 del Comune di Paternò.

A disposizione un totale di 22.000 euro. Tutte le persone residenti a Paternò che abbiano già compiuto 16 anni potranno scegliere tra le 9 proposte ammesse al voto, esprimendo al massimo 3 preferenze.

La votazione si è aperta il 9 dicembre dopo l'incontro pubblico di presentazione delle proposte tenutosi presso l'Ex Macello di Paterno alle 17.30. Si svolgerà interamente online, attraverso una piattaforma messa gratuitamente a disposizione dal progetto “Spendiamoli Insieme”, che anche nel 2024 ha supportato il Comune e la comunità locale per la realizzazione del processo di democrazia partecipata, in collaborazione con il Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto.

La piattaforma per il voto, realizzata da BiPart, è la stessa che ha già ospitato le votazioni di Paternò relative all’anno 2023.

Il link per accedere alla piattaforma è https://spendiamolinsieme.bipart.it/

Ogni votante potrà esprimere le sue preferenze entrando nella piattaforma, selezionando il processo relativo a Paternò, scegliendo le proposte di suo interesse e cliccando sul pulsante “Entra e vota” collegato alla proposta. Si devono poi seguire le procedure indicate dalla piattaforma, che prevedono una registrazione e l’inserimento del proprio codice fiscale, sul quale la piattaforma effettua il controllo per validare il voto.

Le persone che hanno già utilizzato la piattaforma per votare nel 2023 risulteranno tra gli utenti già registrati e potranno quindi fare accesso con le credenziali in loro possesso oppure effettuare la procedura di recupero password offerta dalla piattaforma sotto la sezione "Iscriviti via cellulare".

È prevista un’assistenza costante ai votanti: per questioni tecniche si può scrivere a [email protected], per tutti gli altri dubbi e per le altre informazioni si può scrivere a [email protected].

Nei giorni mercoledì 11, venerdì 13 e mercoledì 18 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 sarà inoltre attivo un helpdesk presso l’Ex Macello di Paternò a cura del Presidio Partecipativo del Patto Fiume Simeto. Per assistenza telefonica si può contattare Venera Pavone al 348 064 6383.

Ecco di seguito i titoli delle 9 proposte tra cui sceglierà la cittadinanza di Paternò e una breve sintesi.

La descrizione integrale è presente sulla piattaforma di voto.

Teatro/calcio/spettacolo - di Gaetano Asero. Si propone di coinvolgere la cittadinanza in attività sportivo/culturali, per la quale ci si attende una crescita personale dei partecipanti, invitati a scoprire il proprio io, attraverso il calcio e la recitazione.

Ti aiuto col cuore - di Luigi Aiello, Confraternità di Misericordia di Paternò ODV. La proposta prevede l'installazione di 2 defibrillatori semiautomatici in siti strategici esterni di facile accesso a tutta la comunità e l'acquisto di un defibrillatore semiautomatico in uso ai volontari della Locale Misericordia durante l'espletamento dei Servizi alla Comunità.

VIII Festa medievale di Paternò - di Salvatore Coniglio, Associazione musicale culturale coro polifonico Sturm und Drang e Orchestra da camera l’Estro Armonico di Paternò. L’iniziativa propone un momento di recupero e divulgazione della storia e delle tradizioni, tramite un evento artistico di tre giorni costituito da un corteo in abiti medievali fino al Castello Normanno, spettacoli di danza, canti, racconti, giochi, combattimenti, tiro con l’arco e degustazioni.

Omaggio al Sommo Poeta - di Salvatrice Sambataro, Ente Pro Loco di Paternò. La proposta prevede la realizzazione, all’interno del Castello Normanno, di una mostra tematica su Dante Alighieri, in occasione dei 760 anni della nascita del Poeta fiorentino.

Passio Christi - di Gianluca Cozzetto, Associazione di Promozione Sociale Musica&Movimento Aps. Il progetto propone di valorizzare l'identità territoriale nelle sue varie espressioni esaltando i beni paesaggistici, monumentali e culturali locali attraverso la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo.

Andamento Lento - Sicurezza Stradale - di Antonella Di Franco, in qualità di rappresentante di un gruppo di cittadini del quartiere di Parco Europa. Il progetto propone la realizzazione di 4 attraversamenti pedonali rialzati al fine di migliorare la sicurezza stradale, sia pedonale che veicolare, da realizzare nella via delle Nazioni Unite e via del Progresso in prossimità dell'ingresso posteriore della Chiesa dello Spirito Santo e della relativa piazza.

DifendiTe Inclusive - di Antonella di Perna. Il progetto, svolto con l’aiuto dell'Associazione 20 Novembre 1989 Onlus ETS, prevede la realizzazione di un corso di Karate di gruppo diretto a 12/15 atleti sia con disabilità diverse sia normodotati, al fine di migliorare la loro coordinazione, la postura, la conoscenza del proprio corpo, l’autocontrollo, l’autostima e la capacità di relazionarsi con l’altro in un processo di inclusione.

Dante al Castello - di Maria Grazia D’Amico, I.I.S. “Mario Rapisardi”. Il progetto vuole ricordare il Sommo Poeta Dante Alighieri con iniziative che culmineranno in una rappresentazione finale nel mese di maggio, mese in cui è nato e di cui nel 2025 ricorre il 760º anniversario dalla nascita.

Mappatura fisica e digitale dell’Itinerario medioevale della città di Paternò - di Domenico Triolo Puleio, Associazione Archeoclub Italia a.p.s. sez. di Paternò. Il progetto prevede l’installazione di segnaletica e pannelli dotati di codici QR per rendere visibile e fruibile a tutti un itinerario culturale costituito da un percorso pedonale di circa tre ore che percorre tutti i siti dell’epoca medioevale della città di Paternò.

Al termine della votazione, che si concluderà alle 23.59 del 19 dicembre, verrà avviato il percorso di realizzazione delle proposte che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

La fase di votazione è l’ultima prevista dal processo di democrazia 2024. L’ 11 settembre è stato pubblicato l’avviso che ha invitato la cittadinanza a presentare proposte fino al 15 ottobre. In questo periodo si sono svolti incontri pubblici curati da “Spendiamoli Insieme” e dal Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto, in collaborazione con il Comune, per informare la cittadinanza della possibilità di partecipazione. Nove le proposte presentate dalla cittadinanza di Paternò, tutte ammesse al voto.