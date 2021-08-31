DENISE, DOMANI UN LUMINO O UNA CANDELA SUL DAVANZALE DELLA PROPRIA FINESTRA PER NON DIMENTICARE

Un lumino o una candela sul davanzale della propria finestra per non dimenticare Denise Pipitone.È l'iniziativa promossa da don Davide Chirco, responsabile del Seminario vescovile della Diocesi e del...

È l'iniziativa promossa da don Davide Chirco, responsabile del Seminario vescovile della Diocesi e del Servizio di pastorale vocazionale, per mercoledì 1° settembre, in occasione del 17° anniversario della scomparsa della piccola Denise Pipitone.

"Invito tutti, mazaresi e non, a deporre sul davanzale della propria finestra un lumino o una candela, fare una foto e postarla sui social con l'hashtag #17annisenzaDenise - spiega don Chirco - per chi è credente può unire a questo gesto anche una speciale intenzione di preghiera per Denise e la sua famiglia".

Don Davide Chirco spiega che questo "è un semplice segnale che vuole essere da monito a tutti coloro che sanno e non parlano per paura, ma vuole anche essere un momento di forte unità e di particolare vicinanza a Piera Maggio e Pietro Pulizzi, segnati da un dolore che dura ormai da troppo tempo".