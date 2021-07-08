DENISE. INTERROGATO PER 6 ORE L'EX FIDANZATO DI JESSICA

E' durato 6 ore e si è concluso intorno alle 17 di ieri 07 Luglio 2021, in Procura, a Marsala, l'interrogatorio di Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la giovane mazarese processata e poi...

E' durato 6 ore e si è concluso intorno alle 17 di ieri 07 Luglio 2021, in Procura, a Marsala, l'interrogatorio di Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la giovane mazarese processata e poi assolta per concorso nel sequestro della piccola Denise Pipitone. Convocato dai magistrati, Ghaleb era entrato negli uffici della Procura marsalese in mattinata per essere ascoltato, come testimone "assistito", nell'ambito della nuova indagine aperta per il sequestro di Denise, sparita da Mazara del Vallo il primo settembre 2004, quando aveva poco meno di quattro anni.

Ghaleb fu processato insieme a Jessica per false dichiarazioni al pm e per questo in primo grado fu condannato dal Tribunale di Marsala a due anni di carcere, ma in appello arrivò la prescrizione del reato. Ad assisterlo non è stato l'avvocato che lo aveva sempre difeso finora (Salvatore Chiofalo), ma Walter Marino.

Dal 2004 al 2006, l'ex fidanzato di Jessica Pulizzi è stato ascoltato sei volte dagli inquirenti. E tante sono state le contraddizioni che gli sono state contestate in merito agli orari delle telefonate avute con Jessica nel giorno del rapimento di Denise. All'epoca, Gaspare Ghaleb aveva 18 anni.