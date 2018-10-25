DENISE PIPITONE, I GENITORI DONANO GIOCHI A SCUOLA PER I SUOI 18 ANNI

Domani compie 18 anni Denise Pipitone, il cui sequestro, avvenuto l'1 settembre 2004, davanti casa della famiglia, all'angolo tra le vie Castagnola e La Bruna, a Mazara del Vallo, è ancora avvolto nel...

Domani compie 18 anni Denise Pipitone, il cui sequestro, avvenuto l'1 settembre 2004, davanti casa della famiglia, all'angolo tra le vie Castagnola e La Bruna, a Mazara del Vallo, è ancora avvolto nel mistero e non ha colpevoli. Per l'occasione i genitori, Piera Maggio e Piero Pulizzi, padre biologico della ragazza, che da qualche giorno si sono sposati, domani, alle 10, durante una iniziativa su "Il regalo di Denise", doneranno dei giochi rimasti inutilizzati, come una casetta e una bici, alla scuola Rodari di piazza Macello, a Mazara del Vallo, dove Denise ha frequentato il primo anno di scuola dell'infanzia. "La casetta - spiega Piera Maggio in un post pubblicato su Facebook - è quella regalata dall'allora amministrazione comunale di Mazara del Vallo in occasione del quarto compleanno di Denise, quasi due mesi dopo il suo sequestro".