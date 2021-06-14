DENISE PIPITONE, L’EX PM MARIA ANGIONI: “HO LA CERTEZZA CHE È VIVA, L’HO TROVATA. HA UN MARITO E UNA FIGLIA”
Denise Pipitone sarebbe viva, 'sistemata' in una famiglia che avrebbe legami con i rapitori e addirittura avrebbe una figlia. Questo quanto detto dall'ex pm Maria Angioni nel corso della trasmissione di Rai 1 'Storie Italiane'.
"La mia idea - ha infatti spiegato la pm - è che Denise sia viva ed è sistemata in qualche famiglia che ha legami con i rapitori o con alcuni componenti della quale che hanno avuto legami con i rapitori. Non è detto che sia in una famiglia rom, va cercata in ambienti che siano da noi difficilmente ispezionabili.
La pista rom è collegabile al video di quella signora di Milano, ma non sappiamo neanche se sia una rom. Diciamo che era un gruppo che forse chiedeva l'elemosina.
Io - ha poi ribadito Angioni - sono sicura che sia viva, nei giorni scorsi ho mandato in procura una serie di foto e documenti che mi danno la personale certezza che sia viva, ha una famiglia, ha anche una figlia.
Ovviamente - spiega ancora - sono documenti che ho trasmesso solo alla procura della Repubblica e all'avvocato Frazzitta perché sono molto delicati. Poi sarà la procura a valutare se la mia valutazione è vera oppure no.
Prima era una probabilità, ma ormai ho la personale certezza che sia così", conclude l'ex pm Angioni.
"Nei giorni scorsi ho mandato in Procura una serie di documenti e foto, che a me danno la personale certezza che #DenisePipitone sia viva”
Il Pubblico Ministero Maria Angioni a #storieitaliane
GUARDA la diretta su RaiPlay 👉 https://t.co/YqLVRXJW5U@eleonoradaniele #14giugno pic.twitter.com/WQlYD10aNF
— Storie Italiane (@storie_italiane) June 14, 2021