DENISE PIPITONE, L’EX PM MARIA ANGIONI: “HO LA CERTEZZA CHE È VIVA, L’HO TROVATA. HA UN MARITO E UNA FIGLIA”

Denise Pipitone sarebbe viva, 'sistemata' in una famiglia che avrebbe legami con i rapitori e addirittura avrebbe una figlia. Questo quanto detto dall'ex pm Maria Angioni nel corso della trasmissione di Rai 1 'Storie Italiane'.

"La mia idea - ha infatti spiegato la pm - è che Denise sia viva ed è sistemata in qualche famiglia che ha legami con i rapitori o con alcuni componenti della quale che hanno avuto legami con i rapitori. Non è detto che sia in una famiglia rom, va cercata in ambienti che siano da noi difficilmente ispezionabili.

La pista rom è collegabile al video di quella signora di Milano, ma non sappiamo neanche se sia una rom. Diciamo che era un gruppo che forse chiedeva l'elemosina.

Io - ha poi ribadito Angioni - sono sicura che sia viva, nei giorni scorsi ho mandato in procura una serie di foto e documenti che mi danno la personale certezza che sia viva, ha una famiglia, ha anche una figlia.

Ovviamente - spiega ancora - sono documenti che ho trasmesso solo alla procura della Repubblica e all'avvocato Frazzitta perché sono molto delicati. Poi sarà la procura a valutare se la mia valutazione è vera oppure no.

Prima era una probabilità, ma ormai ho la personale certezza che sia così", conclude l'ex pm Angioni.