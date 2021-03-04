DENUNCIATA TITOLARE AZIENDA AGRICOLA PATERNESE
I Carabinieri del N.I.L. di Catania, coadiuvati dai colleghi della locale Stazione, hanno denunciato una donna di 45 anni, amministratore unico di un’azienda agricola operante in contrada Arcovia-Marletta a Palagonia, ma con sede legale a Paternò, poiché ritenuta responsabile della violazione delle normative in materia di lavoro.
I militari, nell’ambito dell’attività di contrasto alla diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro, hanno ispezionato l’azienda in questione riscontrando l’impiego in nero di 2 lavoratori di nazionalità tunisina privi del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.