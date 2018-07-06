Denunciati i titolari di due esercizi pubblici a Palagonia e Ramacca

I Carabinieri delle Stazioni di Palagonia e Ramacca, coadiuvati da personale dell’A.A.M.S. di Catania, hanno effettuato numerosi controlli agli esercizi pubblici attivi sul territorio ottenendo i segu...

I Carabinieri delle Stazioni di Palagonia e Ramacca, coadiuvati da personale dell’A.A.M.S. di Catania, hanno effettuato numerosi controlli agli esercizi pubblici attivi sul territorio ottenendo i seguenti risultati:

Denunciata la titolare di una Bar in Piazza Garibaldi a Palagonia luogo in cui i militari hanno sottoposto a sequestro 3 apparecchiature elettroniche “TOTEM” con offerta di giochi promozionali installate in totale assenza di autorizzazioni, nonché la stanza dove le stesse erano ubicate a disposizione dei giocatori d’azzardo. Alla titolare dell’esercizio sono state anche comminate sanzioni amministrative per circa 20.000 euro per il mancato collegamento delle apparecchiature alla rete statale.

Denunciato il titolare di una associazione ricreativa culturale di Via Roma a Ramacca laddove i militari hanno sequestrato 3 computer che consentivano la raccolta di giochi e scommesse su piattaforme illegali, attive soprattutto all’estero.

I reati contestati sono: l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, nonché l’esercizio di giochi d’azzardo