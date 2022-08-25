DENUNCIATO IL GESTORE DI UNO LIDO DELLA PLAYA DI CATANIA, CIBO NON TRACCIATO E SCARSA IGIENE IN CUCINA

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, nonché da personale dell’A.S.P. sono stati i...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, nonché da personale dell’A.S.P. sono stati impegnati, su disposizione del Comando Provinciale di Catania, in un’ampia attività di contrasto all’illegalità diffusa e di controlli preventivi agli stabilimenti balneari del litorale della “Playa”.

L’attività ispettiva, supportata dai colleghi del NIL, ha riguardato, tra gli altri, uno stabilimento balneare ubicato sul viale Kennedy, il cui gestore, un 23enne catanese, è stato denunciato.

Il giovane, in qualità di datore di lavoro, ha omesso di inviare a visita medica di idoneità alla mansione due lavoratori e ciò ha comportato per lui l’applicazione di un’ammenda di 1.228 euro ed inoltre per la tardiva comunicazione di assunzione di un impiegato gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 500 euro. Sono state attivate le procedure per il recupero di contributi (INPS e INAIL) non versati per un importo pari a 350 euro.

Nella circostanza, dall’ispezione dei locali della cucina dello stabilimento, è stata riscontrata la mancanza di requisiti generali in materia di igiene, nonché, la presenza di prodotti alimentari privi di etichette e indicazioni utili alla tracciabilità con l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.500 euro.

Nel medesimo ambito operativo sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale che hanno consentito l’identificazione di una trentina di persone e la verifica di una quindicina di veicoli. Le violazioni alle norme imposte dal Codice della Strada (mancata copertura assicurativa, guida senza patente e mancata revisione periodica) hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 7.000 euro e la sottoposizione di 3 veicoli a fermo/sequestro amministrativo e al ritiro di 3 carte di circolazione.

Nel corso dei predetti controlli i militari hanno sorpreso un 36enne alla guida di un’autovettura sprovvisto della patente di guida, in quanto mai conseguita, circostanza già rilevatagli una prima volta nell’ultimo biennio e che ha fatto scattare per lui il deferimento all’A. G., nonché, la relativa sanzione amministrativa.

È scattata la denuncia anche per un 33enne di Carlentini che, nelle fasi del controllo avvenuto in strada, ha reso ai militari false dichiarazioni sulla sua identità, mentre, per un 25enne catanese che, durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico a scatto con lama della lunghezza di 7 cm.

I militari, a seguito delle numerose perquisizioni eseguite a carico delle persone sottoposte a controllo, hanno sorpreso quattro uomini di 23, 26, 33 e 36 anni in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti che sono state segnalati, quali assuntori alla locale Prefettura.