DENUNCIATO TITOLARE DI UN BAR A CATANIA PER USO DI LIME NOCIVO NEI COCKTAIL
Proseguono senza sosta i controlli amministrativi disposti dal Questore di Catania per verificare il rispetto delle regole prescritte alle attività commerciali a tutela della qualità dei prodotti somministrati e a salvaguardia della salute pubblica.
Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” hanno coordinato alcuni accertamenti in due esercizi di ristorazione di via Gemmellaro, riscontrando alcune irregolarità.
In particolare, la squadra amministrativa del Commissariato, unitamente al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha rilevato in un locale la mancanza di indicazione degli ingredienti nel menù sottoposto ai clienti, contestando al titolare una sanzione di 2 mila euro.
Nel secondo locale del centro cittadino, i poliziotti hanno denunciato il gestore all’Autorità Giudiziaria per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive, dal momento che è stato accertato l’utilizzo della buccia di lime nella preparazione dei cocktail.
La denuncia deriva dalla circostanza che la buccia di questo agrume, nel caso di specie trattata con sostanza chimica fungicida, è nociva per i consumatori. Complessivamente, sono stati posti sotto sequestro 4,5 chili di agrumi.