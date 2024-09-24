DENUNCIATO UOMO DI 49 ANNI PER ATTI OSCENI DAVANTI A UN LICEO DI CATANIA

Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno denunciato un catanese di 49 anni per atti osceni compiuti davanti a un liceo catanese.L’uomo ha parcheggiato la propria auto proprio d...

Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno denunciato un catanese di 49 anni per atti osceni compiuti davanti a un liceo catanese.

L’uomo ha parcheggiato la propria auto proprio davanti all’aula dell’istituto scolastico per poi dare sfoggio alle sue oscenità. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati gli stessi studenti che hanno chiesto l’intervento della Polizia.

Poco prima dell’arrivo della volante, l’uomo si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce, ma a incastrarlo è stato un video, registrato da alcuni studenti con lo smartphone e immediatamente dato ai poliziotti in modo da poterlo individuare.

Grazie alle visione delle immagini, gli agenti della squadra Volanti sono riusciti a identificarlo e sono andati a prelevarlo direttamente in casa per poi condurlo negli uffici della Polizia di Stato dove è stato denunciato per atti osceni commessi in luogo pubblico. Adesso, grazie alla collaborazione del dirigente scolastico e degli studenti, il 49enne dovrà rispondere del reato commesso di fronte all’autorità giudiziaria.