DEPOSITO ABUSIVO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI LUNGO IL FIUME SIMETO, AREA SOTTO SEQUESTRO

Uomini del Corpo Forestale Regione Siciliana di stanza al Distaccamento F.le Cesarò nell’ambito del servizio di controllo del territorio, di prevenzione e repressione illeciti ambientali, in località Bolo-Serravalle agro di Cesarò, hanno accertato il deposito abusivo ed incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non (lastre di eternit, mobili in legno, sfabbricidi da demolizione, giocattoli, bidoni in plastica e in metallo) lungo la sponda sinistra del fiume Simeto, abbandonati da ignoti nei giorni precedenti il rinvenimento.

Sul posto sono stati svolti accertamenti di P.G. e, nell’immediatezza dell’evento sentiti a sommarie informazioni verbali alcuni proprietari delle abitazioni della zona. L’attività di polizia posta in essere è stata coordinata dall’Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Messina.

Dell’accaduto è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.