Un treno delle ferrovie Trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il convoglio era partito da Cremona e diretto sa Milano Piazza Garibaldi. Sul luogo dell'incidente sono all'opera i Vigili del fuoco.

Il bilancio provvisorio di quanto accaduto è di due morti e dieci feriti gravi, un centinaio i feriti lievi.

Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO

