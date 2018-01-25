Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO
Un treno delle ferrovie Trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il convoglio era partito da Cremona e diretto sa Milano Piazza Garibaldi. Sul luogo dell'incidente sono all'...
A cura di Redazione
25 gennaio 2018 09:56
Un treno delle ferrovie Trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il convoglio era partito da Cremona e diretto sa Milano Piazza Garibaldi. Sul luogo dell'incidente sono all'opera i Vigili del fuoco.
Il bilancio provvisorio di quanto accaduto è di due morti e dieci feriti gravi, un centinaio i feriti lievi.
Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO
Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO
Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO
Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO
Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO
Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO
Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO
Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO
Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO
Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO
Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO
Deraglia un treno nel Milanese, almeno due morti e piu di 100 feriti - FOTO E VIDEO