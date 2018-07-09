I Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno tratto in arresto il 32enne OGLIALORO Michele ed il 27enne CAMELIA Gaetano Giuseppe del posto in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dal Tribun...

I Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno tratto in arresto il 32enne OGLIALORO Michele ed il 27enne CAMELIA Gaetano Giuseppe del posto in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Caltagirone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Gli stessi devono scontare in regime di detenzione domiciliare la pena di mesi 7 e giorni 25 per l’Oglialoro e anni 1 mesi 6 e giorni 1 di reclusione per il Camelia. Il provvedimento scaturisce dall’attività investigativa della Stazione Carabinieri di Ramacca e dal Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia nel mese di aprile 2016 quando arrestarono un gruppo di spacciatori che operavano presso la Villa Comunale di Ramacca.

DETENZIONE DOMICILIARE PER GLI SPACCIATORI DELLA VILLA COMUNALE DI RAMACCA.