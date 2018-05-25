Aeroporto di Catania, un charter effettua atterraggio di emergenza

SAC informa che stamani, per consentire il rientro di un volo charter diretto a Nantes e con un problema tecnico a un motore, il traffico aereo dell’Aeroporto di Catania è stato rallentato dalle ore 1...

SAC informa che stamani, per consentire il rientro di un volo charter diretto a Nantes e con un problema tecnico a un motore, il traffico aereo dell’Aeroporto di Catania è stato rallentato dalle ore 11.33 alle ore 12.37.

Il volo, con a bordo 177 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, dopo aver sorvolato per un po’ di tempo lo spazio aereo di Catania per consumare carburante, è atterrato in pista secondo le procedure di sicurezza coordinate da Enac.

Sui piazzali erano schierati i Vigili del Fuoco con i mezzi antincendio, come previsto dalla procedure internazionali. L’atterraggio è stato regolare e lo scalo, dove il traffico aereo ha subito inevitabili disagi con alcuni dirottamenti (e voli rientrati a seguire), è tornato operativo dalle 12.37.

I passeggeri del volo diretto a Nantes sono stati riaccompagnati nella struttura ricettiva che li ha ospitati durante il soggiorno in Sicilia. La compagnia aerea ha fatto sapere che ripartiranno domani pomeriggio, 26 maggio, con un volo specifico.