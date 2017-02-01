Dichiarato inagibile il plesso Virgillito (ex IV Circolo Didattico)
scattano i turni pomeridiani
Il Dirigente Scolastico in seguito alla Nota del Comune di Paternò prot. n°80/LL.PP. del 27/01/2017 ed alla delibera n°2 del 30/01/2017 del Consiglio d'Istituto procede all'inibizione delle attività didattiche presso il plesso di Viale Kennedy n°16 (ex IV Circolo Didattico) ed alla riorganizzazione delle stesse presso la sede centrale con turni pomeridiani a rotazione settimanale in attesa della rinnovata disponibilità dei locali da parte dell'amministrazione comunale.
Per tutte le prime classi, per tutte le seconde classi per le classi 3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 5C - 5D le lezioni avranno inizio da domani presso la sede centrale a partire dalle ore 14.30 e termineranno alle ore 19.30.
Le sezioni B e D della scuola dell'infanzia svolgeranno le attività presso la sede centrale dalle 8.00 alle 13.00