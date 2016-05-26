Dieci anni di Avulss

Non solo un momento di festa: ma anche la conferma di un forte impegno sul territorio

95047.it Esito positivo per l’evento organizzato dall'AVULSS di Paternò, per festeggiare i loro primi dieci anni di attività sul territorio. Il tema della serata scelto dall’associazione di volontariato, che opera principalmente nelle unità Locali Socio Sanitarie, è stato “Il Bianco”; colore scelto perché non solo comprende tutti quelli dello spettro luminoso, opponendosi al nero, ma simboleggia il principio della fase vitale e la speranza per il futuro. Ad aprire la serata i saluti del presidente, Nunzia Garufi, che dopo aver ringraziato i presenti e le socie per l’impegno profuso nel tempo, ha passato la parola ad Ariella Aprile, vice presidente Nazionale Avulss. Presenti Maria Ronsivalle, consigliere nazionale Avulss; Gioia Consoli, responsabile Oari;

l’assessore alle politiche sociali, Salvatore Galatà; l’animatore spirituale, Padre Nino Pennisi. Durante la serata è stato conferito il primo premio Anna Maria Pavan “Un gesto d’amore”, in onore della socia fondatrice che per nove anni ha ricoperto anche la carica di segretaria. La sua filosofia di vita, che si sposava perfettamente con il gruppo, era quella di donare senza mai chiedere nulla in cambio. Per lei sorridere era il sale della vita e, anche durante i periodi più difficili della sua malattia diceva: “In un giorno ci sono tante cose da vivere: colori, profumi, momenti felici e altri un po’ meno. E’ proprio in questi che dobbiamo trovare la forza di sorridere”. Il premio, istituito con l’intenzione di omaggiare tutti coloro che si contraddistinguono in gesti altruistici in maniera disinteressata, è stato assegnato agli operatori dell’Ipab di Paternò che lavorano da mesi senza ricevere lo stipendio.

Durante la serata sono state ricordate anche le altre socie scomparse: Maria Papa, Giovanna Ardizzone, Maria Moschetto e Suor Valeria.