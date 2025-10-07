Dieci anni dopo, il ricordo è ancora vivo. Paternò non dimentica: Valentina, Antonino, Gianluca e Giuseppe

Sono passati dieci anni da quel maledetto 7 ottobre 2015.Dieci anni da una tragedia che ha spezzato quattro giovani vite e lasciato una ferita aperta nel cuore di un’intera comunità. E oggi, come allo...

Sono passati dieci anni da quel maledetto 7 ottobre 2015.

Dieci anni da una tragedia che ha spezzato quattro giovani vite e lasciato una ferita aperta nel cuore di un’intera comunità. E oggi, come allora, noi di 95047.it vogliamo fermarci, anche solo per un attimo, per ricordare. Perché dimenticare è impossibile. E perché certi nomi, certi sorrisi, certi dolori non possono e non devono svanire.

Era una sera d’autunno, una come tante. Ma in un attimo, tutto cambiò. In via Unità d’Italia, a Paternò, due moto si scontrarono violentemente.

L’impatto fu devastante. A perdere la vita furono Antonino Faranda, 23 anni; Giuseppe Russo, appena 17; Valentina Aureliano, 22 anni; e il suo fidanzato, Gianluca Parisi, 23 anni. Quattro giovani, pieni di sogni, speranze, amore. Tutto spezzato in un istante.

Paternò ricorda. Le famiglie ricordano. E anche noi, nel nostro piccolo, vogliamo continuare a farlo, con la stessa emozione, con lo stesso dolore, con la stessa dolcezza.

Questo anniversario non è solo una commemorazione. È un invito alla riflessione, alla consapevolezza, al rispetto della vita. Perché episodi come questo non si ripetano mai più. Lo dobbiamo ad Antonino, Giuseppe, Valentina e Gianluca. Lo dobbiamo alle generazioni future.

A dieci anni di distanza, li ricordiamo con il cuore stretto, ma anche con la speranza che il loro ricordo possa essere luce.

Per sempre nei cuori di Paternò. Per sempre con noi.