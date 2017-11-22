DIGESTIVO RITIRATO DALLE FARMACIE: ECCO QUALI SONO I LOTTI
La Società Alfasigma, ha comunicato il ritiro volontario dal mercato, di alcuni lotti del digestivo Biochetasi.
Il richiamo volontario precauzionale dei lotti fabbricati controllati e rilasciati nella propria officina sita in Pomezia si è reso necessario, a seguito di un problema di qualità.
Nello specifico si tratta dei lotti Confezioni Scadenza PP161318 7681 Novembre 2019 e PP161319 7707 Novembre 2019 del medicinale BIOCHETASI*OS GRAT EFF 20BUST – AIC 015784034.
Biochetasi è un farmaco digestivo che viene usato per trattare disturbi allo stomaco come ad esempio vomito, insufficienza epatica, iperacidità gastrica e/o una difficoltà di digestione.
Le confezioni dei succitati lotti presenti in farmacia dovranno essere rese ad Assinde che provvederà al rimborso con tranche straordinaria.