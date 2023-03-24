95047

DILETTA LEOTTA INCINTA. L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM CON LORIS KARIUS

A cura di Redazione Redazione
24 marzo 2023 19:45
Il gossip lo aveva anticipato alcune settimane fa, ora è ufficiale.

Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato, attraverso un tenero video, che diventeranno presto genitori per la prima volta.

La clip li vede teneramente abbracciati e commossi, così come emozionati e felici sono i loro followers che li hanno inondati di commenti di auguri e amore:

Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Presto saremo tre" - scrive.

