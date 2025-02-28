DIMENTICANO LA FIGLIA A ROMA DURANTE IL VIAGGIO DA CATANIA A MILANO: LA BAMBINA SALVATA DAI CARABINIERI

Ieri mattina, intorno alle 9,30, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono intervenuti al binario 1 Est del principale scalo ferroviario della Capitale dove era stata segnalata la presenza di una ba...

Ieri mattina, intorno alle 9,30, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono intervenuti al binario 1 Est del principale scalo ferroviario della Capitale dove era stata segnalata la presenza di una bambina straniera di 3 anni rimasta da sola, smarrita, suo malgrado, vittima di un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Alla fine, infatti, fortunatamente è stata salvata dai Carabinieri.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di ricostruire come la famiglia della piccola (tunisina, con 3 figli, in viaggio da Catania a Milano) in un frenetico cambio di treno, fosse ripartita, lasciando a terra la bimba.

I familiari, rintracciati, avevano già dato l’allarme al capo treno e scesi alla Stazione Tiburtina sono poi ritornati a Termini.

La piccola, in attesa di ricongiungersi con i propri cari, è stata intrattenuta con dei giochi e merendine presso gli uffici dei Carabinieri del Nucleo Scalo Termini.

Il ricongiungimento della bambina con la sua famiglia ha portato un sorriso di sollievo a tutti coloro che erano stati coinvolti nella vicenda