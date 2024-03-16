DIMESSA DALL’OSPEDALE DI TERMINI IMERESE PERCHÉ GUARITA, CADE DALLA BARELLA DELL’AMBULANZA E MUORE

E'stata dimessa dall'ospedale di Termini Imerese dopo essere stata curata e guarita.Per il trasporto a casa i familiari si sono rivolti a una ditta privata, ma nel corso del trasferimento dentro l'amb...

E'stata dimessa dall'ospedale di Termini Imerese dopo essere stata curata e guarita.

Per il trasporto a casa i familiari si sono rivolti a una ditta privata, ma nel corso del trasferimento dentro l'ambulanza la barella si è ribaltata, la donna di 85 anni è caduta battendo la testa.

È stata subito ricondotta nel pronto soccorso, ricoverata ma è deceduta in seguito all'emorragia alla testa. I familiari hanno presentato una denuncia alla procura di Termini Imerese, sono assistiti dall'avvocato Francesco Paolo Sanfilippo. Il pm di turno Concetta Federico ha già disposto il sequestro della salma in vista dell'autopsia.

L'anziana era stata ricoverata nel reparto di medicina per insufficienza renale. Le sue condizioni erano nettamente migliorate e quindi i medici ne avevano disposto le dimissioni. Poi il tragico e incredibile epilogo.