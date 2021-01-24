DINASTIA CANTA LA SICILIA CON IL  RAP ANTIMAFIA DI "COLAPISCI"

Torna il noto cantautore siciliano Dinastia (autore anche per Marco Mengoni e J-Ax), con il nuovo singolo "Colapisci" (in radio dal 22 gennaio)Dinastia: "Colapisci nasce dalla mia continua ricerca d...

Torna il noto cantautore siciliano Dinastia (autore anche per Marco Mengoni e J-Ax), con il nuovo singolo "Colapisci" (in radio dal 22 gennaio)

Dinastia: "Colapisci nasce dalla mia continua ricerca di nuovi stimoli nel volere raccontare quello che mi circonda attraverso chiavi sempre diverse. Così mi sono imbattuto nei cantastorie siciliani e mi ha incuriosito parecchio il loro modo di comunicare, che per certi versi ricorda quello che oggi fanno i rapper. Ascoltando le loro storie mi sono un po' ritrovato in quei personaggi che con le loro chitarre, rime e cartelloni combattevano talvolta anche la mafia. È quello che faccio in fondo pure io, ho cercato infatti di raccontare la Sicilia attraverso le mie canzoni, denunciandone spesso quel cancro sociale, così è stato per 'Chi gliel'ha fatto fare' così è per 'Colapisci', dove ho provato a raccontare la nostra terra e questo personaggio che, secondo i canti popolari dei cantastorie e le leggende tramandate, regge l'isola da uno dei 3 pilastri sott'acqua".

Aggiunge Dinastia: "Colapisci vuole essere un brano che sprona le persone ad amare maggiormente il posto dove vivono, a cercare dentro ognuno di noi quell'amore che ha spinto Colapesce a salvare la sua Sicilia. E la chiave musicale in questo senso è importante quanto l'impegno che metto nelle parole, infatti l'obbiettivo è quello di portare le persone a usare la testa per pensare e per muoverla a tempo col funky".